Steam non supporterà più i sistemi Windows a 32 bit

Valve ha fatto sapere che dal 1° gennaio 2026 Steam non supporterà più i sistemi operativi a 32 bit di Windows, precisando che l’unico OS a 32 bit supportato finora è Windows 10. Tuttavia, spiega Valve, questo sistema è utilizzato solamente dallo 0,1% degli utenti della piattaforma che hanno partecipato all’ultimo sondaggio dell’hardware.

Viene precisato che Steam continuerà a funzionare a breve termine sui sistemi a 32 bit anche dopo la data di fine supporto, tuttavia non verranno più pubblicati aggiornamenti di alcun tipo, inclusi quelli di sicurezza, mentre il team tecnico non potrà assicurare il supporto agli utenti per problemi relativi ai vecchi sistemi operativi. Per questi motivi, Valve invita gli utenti a èassare a un sistema operativo a 64 bit.

“Questa modifica è necessaria poiché le funzionalità principali di Steam si basano su driver di sistema e altre librerie non supportate sulle versioni a 32 bit di Windows,” si legge sulle FAQ ufficiali. “Le versioni future di Steam funzioneranno solo su sistemi Windows a 64 bit. Invitiamo tutti gli utenti con un sistema Windows a 32 bit ad aggiornare il prima possibile.”