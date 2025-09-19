Ghost of Yotei: un nuovo trailer dal taglio cinematografico

Sony ha confezionato un nuovo trailer dal taglio cinematografico dedicato a Ghost of Yotei, il prossimo action adventure targato Sucker Punch in arrivo su PlayStation 5.

Il video mostra alcuni degli eventi che hanno segnato l’infanzia di Atsu, la protagonista rimasta orfana dopo che una banda di fuorilegge ha ucciso tutta la sua famiglia. Atsu stringerà un legame con un lupo che diventerà via via sempre più forte nel corso dell’avventura, durante la quale la protagonista dovrà esigere vendetta nei confronti di quegli stessi Sei di Yotei che eliminarono la sua famiglia anni prima.

Ghost of Yotei sarà disponibile tra poche settimane, dal 2 ottobre solo su PS5.