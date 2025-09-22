Team Reptile annuncia HYPERFUNK per PC e console

Team Reptile ha annunciato HYPERFUNK, un nuovo videogioco per PC e console che fonde i trick estremi con i graffiti.

Il gioco è ambientato in un futuro in cui la società è è plasmata dagli effetti dell’Hyper, lo spazio online, mentre diverse crew di graffiti competono con stile su come interpretare questo nuovo mondo. In HYPERFUNK dovremo usare pattini, skateboard o BMX per eseguire trick che alimentano il nostro boostpack personale e concatenare combo: più alto è il punteggio, più andremo veloci fino a raggiungere velocità assurde.

Dovremo inoltre sfidare altre crew in battaglie di graffiti, sfidandosi a chi riesce a coprire meglio le strade, sfuggire alla polizia e rivendicare l’area per la propria crew. Sarà inoltre possibile incontrare altri giocatori online nell’Hyper oppure i propri amici per strada.

HYPERFUNK verrà pubblicato prossimamente su PC tramite Steam, oltre che su altre piattaforme non ancora specificate.