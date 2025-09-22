FORUM

Bohemia Interactive presenta lo sparatutto spaziale Cosmo Tales

Daniele Dolce

Bohemia Interactive ha presentato Cosmo Tales, ossia uno sparatutto spaziale con un’estetica ispirata alla fantascienza tipica degli anni Settanta.

In Cosmo Tales vestiamo i panni di un pilota adolescente a bordo di una nave spaziale senziente che deve districarsi tra varie realtà in un’avventura interdimensionale. Potremo passare tra realtà alternative per superare ostacoli, risolvere enigmi ambientali o ribaltare le sorti dei combattimenti: ogni dimensione ha regole, armi, nemici e ambientazioni diverse. Inoltre, ogni settore è un capitolo autoconclusivo di un fumetto, completo di personaggi, scontri e drammi dimensionali.

Caratterizzato da uno stile colorato, con tanto di pianeti a forma di ciambella, Cosmo Tales verrà pubblicato nel 2026 su PC tramite il programma Accesso Anticipato di Steam, dove vi rimarrà almeno un anno.

