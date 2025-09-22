Bandai Namco sigla un accordo di distribuzione con Koei Tecmo

Bandai Namco ha reso noto di aver stretto un accordo di collaborazione di Koei Tecmo che porterà le filiali di Bandai Namco Entertainment presenti in tutta Europa (Italia compresa), Australia e Nuova Zelanda a gestire le attività commerciali per le uscite fisiche di Koei Tecmo Europe.

“Ottenere la fiducia di un publisher giapponese affermato come Koei Tecmo è una testimonianza del fantastico lavoro che i nostri team di vendita locali hanno svolto per tutti i nostri partner negli ultimi anni“, ha commentato Alberto Gonzalez Lorca, VP of Business Development and the Southern European Market di Bandai Namco Entertainment Europe. “Siamo onorati di assumerci la responsabilità di portare sul mercato i fantastici contenuti di Koei Tecmo“.

“Siamo entusiasti di unire le forze con Bandai Namco, la cui eccezionale esperienza locale e la rete di distribuzione affidabile li rendono il partner ideale per espandere la portata retail di Koei Tecmo in EMEA e ANZ. Questa collaborazione segna un nuovo entusiasmante capitolo costruito su valori condivisi e fiducia“, ha aggiunto Toshiaki Inoue, General Manager di Koei Tecmo Europe LTD.

La partnership tra le divisioni europee delle due società giapponesi partirà dal prossimo 1° gennaio 2026. Ciò significa che uno dei primi videogiochi supportati da Bandai Namco Entertainment Europe sarà Nioh 3, in uscita su PC e console all’inizio del prossimo anno.