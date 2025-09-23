Kojima Productions pubblica il teaser trailer di OD

Kojima Productions ha pubblicato un nuovo teaser trailer di OD, il videogioco horror diretto da Hideo Kojima e realizzato in collaborazione con Xbox Game Studios.

Il filmato mostra una casa e delle atmosfere remiscenti di P.T., il teaser giocabile realizzato sempre da Hideo Kojima per un progetto mai nato legato al franchise di Silent Hill prima di fuoriuscire da Konami. Nel trailer compare anche una giovane donna che ha le fattezze dell’attrice Sophia Lillis, nota al grande pubblico per le sue performance nei due recenti film di It e per Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri.

Purtroppo non si conoscono le piattaforme di riferimento, né è stata fornita una finestra di lancio generica. Sappiamo però che OD verrà mosso dall’Unreal Engine 5.