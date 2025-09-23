Physint: svelati il primo poster ufficiale e parte del cast

Hideo Kojima è tornato a diffondere alcuni dettagli di Physint, il videogioco di azione a tema spionistico realizzato in collaborazione con PlayStation Studios.

Oltre a pubblicare il primo poster ufficiale che trovate in calce all’articolo, sono stati comunicati i primi nomi degli attori che faranno parte del cast del gioco. Tra questi troviamo la modella e attrice australiana Charlee Fraser (Furiosa), l’attore sudcoreano Dong Lee (Train to Busan, Eternals), e infine l’attrice giapponese Minami Hamabe (Godzilla Minus One).

Ricordiamo che lo stesso Hideo Kojima ha dichiarato recentemente che ci vorrà un bel po’ di tempo prima che Physint veda la luce del sole. Nel frattempo, però, Kojima Productions sta lavorando anche a OD, il videogioco horror prodotto da Xbox Game Studios.