ARC Raider: annunciato il server slam, aperti i pre-order

Embark Studios ha annunciato le date di un server slam a tempo limitato per ARC Raiders aperto a tutti i giocatori interessati, dunque senza la necessità di effettuare la pre-registrazione.

I server dello sparatutto online saranno aperti dal 17 al 19 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S e permetterà ai giocatori di effettuare incursioni nella mappa Dam Battlegrounds, così da sperimentare elementi di progressione, creazione e sistemi di missioni prima del lancio ufficiale del gioco.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai Raiders al Server Slam: è qui che metteremo alla prova ARC Raiders prima del lancio ufficiale,” ha dichiarato Aleksander Grøndal, Executive Producer presso Embark Studios. “Il nostro obiettivo è semplice: assicurarci che il 30 ottobre, quando i server saranno attivi, ogni giocatore sperimenti il gioco esattamente come lo avevamo immaginato: rifinito, bilanciato e pronto all’azione. Grazie per esservi uniti a noi: prepariamoci a salire in superficie!”

A tal proposito, sono stati aperti i pre-order dellle diverse versioni del gioco. Pre-acquistando sia la Standard Edition che la Deluxe Edition viene sbloccato il Lucky Duck Bundle che contiene gli oggetti esclusivi per il preordine: Hatchling Backpack e Golden Rubber Duck Backpack Charm. Inoltre, i pre-order della Deluxe Edition includono il bonus Astro Bundle insieme a tutti i contenuti del gioco base. L’Astro Bundle comprende il costume Legendary G-Suit più varianti di colore, oltre a uno zaino e un accessorio esclusivi aggiuntivi.

Ricordiamo che ARC Raiders sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 30 ottobre.