Annunciato Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties per PC e console

SEGA e RGG Studio hanno presentato ufficialmente Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties, ossia un remake completo del terzo capitolo della saga di Yakuza più uno spin-off incentrato sulla figura di Yoshitaka Mine.

Il remake di Yakuza Kiwami 3 porta con sé non soltanto un comparto grafico rimesso a nuovo, ma anche un sistema di combattimento rinnovato e nuove sequenze narrative con l’intento di aggiungere profondità alla storia.

Dark Ties, invece, seguirà le vicende di Yoshitaka Mine: fondatore di una startup di successo, quest’uomo si è tuffato volontariamente nel mondo oscuro della yakuza dopo aver perso ogni cosa. Si tratta di un’esperienza di gioco completamente nuova inclusa nel pacchetto che comprende anche Yakuza Kiwami 3.

Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties sarà disponibile dall’11 febbraio 2026 su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.