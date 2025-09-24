2KXO in uscita a ottobre in Accesso Anticipato

Riot Games ha annunciato la data di uscita di 2KXO, il picchiaduro free-to-play che debutterà in Accesso Anticipato tra poche settimane.

Viene fatto sapere che l’uscita è fissata in concomitanza con la scadenza della closed beta, pertanto dal 7 ottobre sarà possibile accedere alla prima versione commerciale del gioco: questa comprederà una stagione completa di contenuti e alcune modalità extra, tra cui le sfide combo. Gli sviluppatori spiegano che il periodo di Accesso Anticipato verrà impiegato per raccogliere feedback sul bilanciamento, sul Battle Pass e sulla modalità Ranked.

È stata inoltre annunciata una prima roadmap dei contenuti futuri. La Stagione 0 si protrarrà lungo tutto l’Accesso Anticipato, mentre nel 2026 verranno pubblicate un totale di cinque stagioni. Ciascuna di esse introdurrà un nuovo personaggio, un Battle Pass, il reset della modalità Ranked, e molto altro.

Ricordiamo che 2KXO verrà pubblicato inizialmente solo su PC, mentre la versione completa arriverà in futuro anche su PS5 e Xbox Series X|S.