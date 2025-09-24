Annapurna annuncia l'RPG musicale People of Note

Annapurna Interactive ha presentato People of Note, un videogioco di ruolo tattico a sfondo musicale in arrivo su PC e console.

People of Note seguirà le vicende di Cadence, una cantante pop in erba che viene esclusa dal Noteworthy Song Contest. Dopo esseresi resa conto che la sua esibizione solista non basta per colpire i giudic, Cadence dovrà visitare la città del rock di Durandis, la città dell’EDM Lumina e altre location per dar vita a una band di musicisti eclettici. Tuttavia, Cadence e il suo gruppo dovranno fare i conti con qualcosa di terribile: la Harmonic Convergence mette a repentaglio le energie musicali del mondo e le forze oscure tramano nell’ombra per gettare il mondo nel caos.

Il combattimento in People of Note assume i caratteri di un’esibizione musicale a turni, con condizioni di combattimento in continua evoluzione e attacchi che remixano i generi di gioco. Sarà inoltre necessario attaccare i nemici con il giusto tempismo seguendo il ritmo della musica per amplificare il danno, nonché combinare i generi dei membri del gruppo per scatenare attacchi musicali mashup.

People of Note di Iridium Studios sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2026.