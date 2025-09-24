Nioh 3: spunta una possibile data di uscita

Un noto rivenditore online si sarebbe lasciato sfuggire la presunta data di uscita di Nioh 3.

Come riportato sulle colonne di Gematsu, l’action RPG targato Team Ninja e Koei Tecmo dovrebbe vedere la luce su PC e PS5 il prossimo 6 febbraio 2026. Tuttavia precisiamo che manca ancora l’ufficialità, tuttavia non dovrebbe mancare molto all’annuncio. È infatti possibile che Koei Tecmo approfitti della cornice del Tokyo Game Show che si terrà questo fine settimana, oppure dello State of Play che Sony trasmetterà questa sera alle 23:00 (ora italiana).

Fino ad allora, vi invitiamo come sempre a prendere questa informazione con le opportune cautele.