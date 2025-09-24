Painkiller: un trailer mette in mostra la modalità roguelike

Tramite l’etichetta 3D Realms, Saber Interactive e gli sviluppatori di Anshar Studios hanno presentato la modalità roguelike di Painkiller.

Si intitola Rogue Angel e sarà una modalità di gioco separata rispetto alla campagna principale. In questa modalità aggiuntiva ci si muoverà attraverso livelli generati in maniera procedurale, affrontando orde di nemici infernali, sbloccando nuove armi e acquisendo carte dei tarocchi utili a fornire abilità speciali. Rogue Angel sarà giocabile sia in solitaria che in cooperativa in una squadra di tre giocatori.

Viene infine fatto sapere che l’uscita di Painkiller è stata spostata in avanti di un paio di settimane: ora lo sparatutto in soggettiva verrà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 21 ottobre.