Baldur's Gate 3: disponibile la versione nativa per Steam Deck

Larian Studios ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione PC di Baldur’s Gate 3 che introduce una versione nativa del gioco per Steam Deck.

Lo studio di sviluppo promette frame rate più stabile, tempi di caricamento ridotti e un’esperienza di gioco più omogenea sul dispositivo portatile di Valve. Ciò è dovuto al fatto che la versione nativa di Baldur’s Gate 3 bypassa il layer di compatibilità di Proton utilizzato da Steam Deck, pertanto riesce a sfruttare al meglio CPU e memoria del dispositivo.

Larian ha infine pubblicato una pratica guida per il trasferimento di salvataggi ed eventuali mod tra la versione che sfrutta il layer di compatibilità Proton e quella nativa di Baldur’s Gate 3.