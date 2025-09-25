Saros esce a marzo su PS5, ecco il primo gameplay

Housemarque ha presentato il gameplay di Saros, il nuovo videogioco d’azione costruito sulle fondamenta di Returnal in uscita a marzo dell’anno prossimo solo su PlayStation 5.

Le vicende di Saros si svolgono su Carcosa, un pianeta alieno che cambia dopo ogni morte. Nel primo trailer di gameplay vediamo il protagonista Arjun Devraj (interpretato da Rahul Kohli) che esplora il pianeta mentre incombe un’eclissi totale. Sul suo cammino incontra Nitya Chandran (interpretata da Shunori Ramanthan), mentre esplora le rovine di un’antica civiltà dimenticata, tuttavia quello mostrato è solo uno dei biomi che formano il pianeta di Carcosa.

Nel filmato vediamo che la tuta da combattimento di Arjun gli garantisce varie capacità, tra cui scattare, combattere in mischia, saltare e altro ancora. All’inizio di ogni partita avremo modo di selezionare l’arsenale da un insieme di armi umane e aliene, per poi gettarsi nell’azione. Tra le abilità a disposizione vi è lo scudo Soltari: grazie a questo sarà possibile assorbire l’energia dei proiettili ostili, per poi contrattaccare con l’arma a energia carcosiana e scagliare l’energia accumulata contro i nemici.

In più, le armi a energia trasformano il braccio destro di Arjun in un’arma alimentata dall’eclissi, corrompendolo nel processo. Ciò gli fornisce un modo alternativo e personalizzabile per infliggere danni devastanti ai nemici. Un altro elemento distintivo di Saros è la cosiddetta Seconda chance. Una volta scoperta questa abilità, quando Arjun muore può utilizzare l’energia corruttiva dell’eclissi per ritornare dopo la prima morte.

Per finire, è stata annunciata la data di uscita ufficiale: Saros sarà disponibile su PS5 e PS5 Pro dal 20 marzo 2026.