Marvel's Wolverine: ecco il primo gameplay e i dettagli

Insomniac Games ha presentato i primi dettagli di Marvel’s Wolverine, il nuovo action dedicato interamente al celebre personaggio dei fumetti della Casa delle Idee.

Nella storia raccontata dagli sviluppatori, Logan deve scoprire i segreti del suo passato oscuro, ma per farlo dovrà affrontare con i suoi artigli i tanti nemici che proveranno a fermarlo con ogni mezzo. Wolverine viene descritto da Insomniac come “la quintessenza dell’eroe riluttante e ossessionato dalle conseguenze dello scatenare la bestia che ha dentro“. Una volta sfoderati gli artigli, Wolverine non si tira indietro: come arma vivente forgiata contro la sua volontà, userà le lame di adamantio per eliminare i nemici e abbraccerà la sua rabbia selvaggia per farsi strada sul campo di battaglia.

Marvel’s Wolverine sarà un videogioco molto violento, come assicurato dagli sviluppatori, che non si sono tirati indietro dal rappresentare tutta la brutalità di Logan nell’affettare e menomare i suoi nemici. Il sangue scorrerà a fiotti durante i combattimenti contro i Reavers, una delle fazioni presenti nel gioco, ma Wolverine dovrà fare i conti anche con altri personaggi dell’universo Marvel: tra questi Omega Red e Mystique.

In ogni caso, per vestire i panni di Logan bisognerà attendere l’autunno del 2026. Insomniac fa infine sapere che ulteriori dettagli su Marvel’s Wolverine verranno diffusi in primavera.