Battlefield 6: mostrata la campagna single player

Electronic Arts ha presentato ufficialmente la campagna single player di Battlefield 6, ambientata in un futuro prossimo in cui la NATO si sta sgretolando.

Questa la descrizione ufficiale: “L’anno è il 2027 e il mondo è sull’orlo del caos. La un tempo incrollabile alleanza NATO si sta sgretolando e le sue fondamenta sono incrinate dalla sfiducia e dall’incertezza. Instabilità finanziaria, guerre per procura e dispute politiche hanno lasciato alcuni paesi alla deriva in un mare di turbolenze geopolitiche. In mezzo a questo caos, emerge una forza formidabile: Pax Armata. Una gigantesca compagnia militare privata che non teme di oltrepassare i limiti, con risorse finanziarie ingenti e tecnologia all’avanguardia, che coglie l’opportunità di colmare il vuoto di potere.”

La campagna di Battlefield 6 si dipanerà attraverso una serie di missioni in cui i giocatori seguiranno le vicende della Dagger 13, una unità d’élite dei Marine statunitensi impegnata a combattere la Pax Armata.

Battlefield 6 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 10 ottobre.