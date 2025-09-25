Code Vein II in uscita su PC e console a gennaio

Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Code Vein II, accompagnando la notizia con un nuovo trailer.

Sviluppato da Bandai Namco Studios, questo nuovo action RPG accompagna i giocatori in un viaggio epico in cui brandiscono il tempo come arma, attraversano le versioni passate e presenti della realtà e scoprono una drammatica battaglia per salvare il mondo.

Il trailer mostra un primo assaggio di un mondo che i giocatori attraverseranno a piedi o evocando il loro veicolo, la Motorcycle Forma, mentre combattono attraverso paesaggi inquietanti come la regione della Sunken City, governata dal Redivivo Josée Anjou. Al fianco di Lou MagMell, una Rediviva che fa rivivere il protagonista con il suo cuore ed esercita il potere di viaggiare nel tempo, il giocatore, nei panni di un Revenant Hunter, si imbarca in una missione per riscrivere la storia e salvare il mondo.

È stato anche svelato il nuovo Partner System, che consente ai giocatori di passare da una forma di combattimento all’altra. Nella modalità Evocazione, i Partner combattono in modo indipendente, mentre l’Assimilazione li fonde con il Cacciatore per statistiche migliorate e potenza devastante. Il trailer mette ulteriormente in evidenza le nuove Jails e Formae, tra cui il ritorno della Hound Jail, una mossa critica finale di Code Vein che evoca lupi feroci e prosciugano l’Icore dei nemici, e la nuova Reaper Jail, che equipaggia il Cacciatore con una falce per attacchi e contrattacchi a tappeto. Formae espande le opzioni di combattimento del giocatore con una serie di abilità offensive e difensive, mentre Bequeathed Formae evoca armi uniche come l’”Absolute Executioner”, un colossale spadone in grado di sferrare un singolo, devastante colpo finale.

Code Vein II è in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 30 gennaio 2026.