City Hunter: annunciato il revival del videogioco del 1990

Clouded Leopard Entertainment, SUNSOFT e Red Art Studios hanno presentato il revival di City Hunter, il videogioco pubblicato nel 1990 su PC Engine ispirato all’omonimo manga di Tsukasa Hojo.

Questa riedizione presenterà una localizzazione multilingua (tra cui l’italiano), così che sia i fan di vecchia data che i nuovi giocatori possono vivere l’esperienza di questo action platform senza alcun ostacolo linguistico. Inoltre, il gioco supporterà i sistemi operativi moderni e presenterà delle novità non meglio specificate che puntano a migliorare e rimettere a nuovo l’esperienza di gioco.

Il revival di City Hunter sarà disponibile su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 dal 20 febbraio 2026. Ulteriori informazioni sulle feature di questa riedizione verranno rese note prossimamente.