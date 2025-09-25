Annunciato Deus Ex Remastered, in uscita a febbraio

È una bomba? No, è l’annuncio di Deus Ex Remastered. Aspyr Media ed Eidos Montreal hanno infatti presentato il rifacimento in alta definizione della celebre immersive sim del 2000 creata da Warren Spector e dalla sua Ion Storm.

Questa versione rimasterizzata presenta aggiornamenti visivi e miglioramenti qualitativi moderni pensati per rendere più attuale l’esperienza di gioco. Nello specifico sono state introdotte modifiche a illuminazione, ombre dinamiche, fisica dell’acqua, effetti particellari e texture rinnovate. Inoltre, i modelli dei personaggi sono stati migliorati con animazioni più fluide e una fisica dei movimenti aggiornata.

Tra le modifiche all’esperienza di gioco troviamo la funzione di autosalvataggio, caricamenti più rapidi, tracciamento degli obiettivi e funzionalità di salvataggio via cloud sulle piattaforme supportate. Inoltre sono stati introdotti i menu radiali per chi gioca con un controller, una gestione delle armi più fluida e un sistema di navigazione semplificato per rispondere alle esigenze dei moderni.

Deus Ex Remastered sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch dal 5 febbraio 2026. Verrà venduto al prezzo di € 28,99.