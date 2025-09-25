Presentato Forza Horizon 6, sarà ambientato in Giappone

Xbox Game Studios e Playground Games hanno annunciato Forza Horizon 6 direttamente dalla cornice del Tokyo Game Show 2025. Un luogo non casuale dal momento che il videogioco di corse sarà ambientato proprio in Giappone, confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

“Per molto tempo, il Giappone è stato in cima alla lista dei desideri dei fan di Horizon, quindi siamo entusiasti di poter finalmente offrire questa location tanto richiesta ai giocatori in Forza Horizon 6,” ha dichiarato l’art director Don Arceta. “Il Giappone ha una cultura così unica – dalle auto, alla musica, alla moda – che lo rende perfetto per la prossima ambientazione di Horizon. Come per ogni titolo Horizon, vogliamo assicurarci di rendere giustizia al paese in termini di rappresentazione autentica e gameplay open world di Horizon – e ora è il momento giusto per realizzare pienamente la nostra visione per i giocatori.”

Playground ha poi fatto sapere che le ambientazioni includeranno sia ambienti urbani che rurali, dalle strade di Tokyo illuminate dai neon, fino ai paesaggi sereni delle aree montuose. Tornerà anche il passaggio delle stagioni introdotto in Forza Horizon 4: “Per il Giappone, i cambiamenti stagionali hanno un impatto notevole sul paesaggio e sul mondo giocabile, ma hanno anche un significato culturale più profondo per il paese e la sua cultura,” ha affermato Arceta.

Tuttavia al momento non è stato ancora mostrato il gameplay, ma Playground ha intenzione di rimediare prossimamente. Nel frattempo, sappiamo che Forza Horizon 6 verrà pubblicato su PC e Xbox Series X|S nel 2026. È inoltre in lavorazione anche la versione per PS5, ma questa uscirà in un secondo momento.