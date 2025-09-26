Splash Damage si separa da Tencent e torna indipendente

Splash Damage ha annunciato di essersi separata da Tencent dopo essere stata acquisita da un gruppo di investitori attraverso un’operazione di private equity.

La notizia è stata riportata da Lewis Packwood sulle colonne di GamesIndustry, dove leggiamo che lo studio di sviluppo britannico continuerà a operare sotto la direzione del management attuale, tuttavia al momento non si conoscono i dettagli dell’operazione che ha portato al riscatto della società.

Fondata nel 2001 da un gruppo di modder della scena di Team Fortress e Quake 3, Splash Damage ha sviluppato vari videogiochi nel corso dei decenni, con un focus particolare sugli sparatutto multiplayer. Tra questi citiamo Wolfenstein: Enemy Territory, Enemy Territory: Quake Wars, Dirty Bomb, e le modalità multiplayer di Batman: Doom 3, Arkham Origins, Gears of War 4, Gears 5. Ha inoltre realizzato lo spin-off tattico Gears Tactics.

Indipendente fino al 2016, Splash Damage venne dapprima acquisita da Leyou Technologies, la quale a sua volta venne inglobata nel 2020 all’interno del colosso Tencent. Di recente, all’inizio dello scorso gennaio, lo studio d’Oltremanica ha cancellato un progetto legato al franchise dei Transformers confermando di .attraversare un periodo difficile.