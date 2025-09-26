FBC: Firebreak, l'aggiornamento Breakpoint uscirà a fine mese

Remedy Entertainment ha annunciato che l’aggiornamento gratuito Breakpoint di FBC: Firebreak verrà pubblicato il prossimo 29 settembre.

Questo update introdurrà non soltanto una nuova missione, ma anche una serie di migliorie che puntano a migliorare l’esperienza dei giocatori sia in termini di contenuti che di strutturazione dei contenuti. La nuova missione sarà ambientata nel settore di ricerca: qui i giocatori dovranno fare i conti con la muffa che rischia di contaminare tutta la Oldest House. Verranno aggiunte tre nuove armi, ulteriori tipologie di granate, oggetti di personalizzazione estetica e molto altro.

Inoltre, verrà introdotto un nuovo sistema di modifica delle armi per permettere ai giocatori di personalizzare il proprio stile di gioco attraverso la modifica dell’arsenale. Verrà poi aggiunta maggiore varietà alle missioni già presenti così da renderle più imprevedibili e dinamiche.

Breakpoint è il primo degli aggiornamenti di FBC: Firebreak in arrivo. Già a novembre verrà pubblicato un secondo update dal nome in codice Rogue Protocol, mentre un terzo aggiornamento sarà disponibile a marzo 2026.