Ghost of Yotei: ecco il trailer di lancio dell'esclusiva PS5

Daniele Dolce

Sucker Punch e Sony hanno pubblicato il trailer di lancio di Ghost of Yotei, l’action adventure in arrivo a brevissimo solo su PlayStation 5.

Il filmato dal taglio cinematografico prova a riassumere la sinossi del videogioco in meno di un minuto, raccontando la storia di Atsu e della sua missione di vendetta nei confronti dei Sei di Yotei che l’hanno resa orfana da piccola.

Ghost of Yotei, lo ricordiamo, sarà disponibile su PS5 dal prossimo 2 ottobre. Nel frattempo vi invitiamo a leggere la nostra recensione firmata da Danilo Dellafrana.

