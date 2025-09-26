Virtua Fighter: primi dettagli sul nuovo capitolo della serie

SEGA e RGG Studio hanno presentato i primi dettagli del prossimo Virtua Fighter, il nuovo capitolo della celebre saga di picchiaduro al momento ancora sprovvisto di un titolo definitivo.
Il nuovo Virtua Fighter presenterà due modalità di gioco:
- Modalità Standard: la vittoria viene determinata esaurendo la salute dell’avversario o con un ring out. Normalmente, il match si conquista vincendo 3 round.
- Modalità Sommossa: un regolamento inedito con nuove meccaniche di rimonta e che offre un concetto di gameplay completamente diverso dalla modalità Standard.
In più, il gioco introdurrà tre sistemi di combattimento che nelle intenzioni degli sviluppatori simboleggiano l’evoluzione della serie:
- Rottura e Fervore: questo sistema introduce una meccanica di accumulo dei danni. Quando determinate parti del corpo subiscono colpi ripetuti, il danno si accumula consentendo la rottura di quella specifica parte. Una volta rotta, l’attaccante ottiene un vantaggio strategico da sfruttare in attacco. I danni vengono mantenuti nei round successivi, creando un livello tattico che aggiunge spessore a ogni partita aumentando la tensione.
- Sconvolgi e Combo con Stordimento: Introduce una tecnica di attacco chiamata “Sconvolgi”. Questo sistema sblocca una meccanica combo che enfatizza la fluidità e il realismo, senza la necessità di comandi complessi.
- Difesa fluida: il sistema Difesa fluida enfatizza la fluidità dei movimenti e l’eleganza visiva. Insieme al sistema Rottura e Fervore, introduce cambiamenti dinamici in difesa e in attacco, in una grande varietà di situazioni.
Il prossimo Virtua Fighter non ha ancora una finestra di lancio definita, mentre non sono state comunicate le piattaforme di riferimento.