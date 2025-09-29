FORUM

Warhammer 40,000: Dawn of War IV, ecco il gameplay

Daniele Dolce

Deep Silver e King Art Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Warhammer 40,000: Dawn of War IV per mostrare il gameplay di questo strategico in tempo reale.

Dawn of War IV porterà i giocatori nuovamente sul pianeta Kronus, già protagonista di Dark Crusade. Qui gli Space Marine devono fare i conti con le brutali orde degli Orki, affiancati dai loro alleati dell’Adeptus Mechanicus. Tuttavia alla festa si unisce presto una quarta fazione: i Necron. Il filmato mostra alcune meccaniche del gioco, tra cui il ritorno della costruzione delle basi e il sistema di coperture, oltre a mettere in risalto alcune dei biomi in cui ci troveremo a combattere per riconquistare Kronus.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso del 2026.

Articolo precedente

Virtua Fighter: primi dettagli sul nuovo capitolo della serie

Articolo successivo

Possessor(s) di Heart Machine in uscita a novembre

Condividi con gli amici










Inviare

Password dimenticata