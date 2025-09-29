Possessor(s) di Heart Machine in uscita a novembre

Il publisher Devolver Digital ha annunciato la data di uscita di Possessor(s), il prossimo videogioco di Heart Machine.

In Possessor(s) seguiamo le vicende di Luca, una studentessa delle superiori intrappolata tra le rovine di Sanzu City, una metropoli invasa da orrori ultraterreni in seguito a una catastrofe interdimensionale. Con il corpo distrutto, Luca stringe un patto con Rhem, un demone in cerca di un ospite. Insieme, compiono un ultimo disperato tentativo di sopravvivenza.

Possessor(s) combina elementi dei platform d’azione e dei metroidvania, offrendo combattimenti ed esplorazione, con un’attenzione particolare alle combo aeree e alle armi improvvisate come coltelli da cucina, chitarre e mouse. Man mano che Luca e Rhem imparano a coesistere, sviluppano nuove abilità che li aiutano a muoversi in un’enorme città interconnessa, esplorando diversi quartieri, ognuno con sfide e atmosfere uniche. Possessor(s) esplora anche i temi della codipendenza, della perdita e della sopravvivenza, mentre Luca cerca sua madre e la sua migliore amica tra le rovine di Sanzu.

Possessor(s) sarà disponibile su PC e PS5 dall’11 novembre.