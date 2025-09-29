Artificier presenta il tower defense roguelite Minos

Artificier, lo studio di sviluppo che in passato ha realizzato Showgunners e Sumerian Six, ha presentato Minos. Si tratta di un tower defense con una struttura roguelite che si ispira alla mitologia greca.

Vestendo i panni del leggendario Minotauro, dovremo costruire labirinti per difendere il santuario dagli avventurieri che, attirati dalle leggende, arrivano decisi a uccidere il mostro per ottenere fama e ricchezze.

La struttura roguelite fa sì che ogni partita porti con sé nuovi nemici e nuove trappole per tentare di fermare l’avanzata degli intrusi. Dovremo dunque posizionare muri, cancelli e corridoi per creare un labirinto pieno zeppo di trappole letali, creando sequenze di spuntoni, trappole infuocate e macigni rotolanti così da uccidere gli avventurieri in maniera truculenta.

Minos sarà disponibile prossimamente su PC, tuttavia gli interessati possono già scaricare una demo tramite Steam.