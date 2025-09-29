FORUM
the witcher 3 next gen

The Witcher 3: Wild Hunt

PC PS4 Switch Xbox One

The Witcher 3: la patch finale slitta al prossimo anno

Daniele Dolce

Prevista entro fine anno, la patch finale di The Witcher 3: Wild Hunt è stata rinviata al 2026, come comunicato direttamente da CD Projekt RED.

L’aggiornamento dovrebbe introdurre il supporto cross-platform alle mod, così che anche su console (PS5 e Xbox Series X|S) sia possibile scaricare e installare alcune delle principali mod amatoriali tramite la piattaforma mod.io. Affinché sia possibile sfruttare questa funzionalità sarà necessario avere un account su mod.io e collegarlo al proprio account CD Projekt RED. Lo studio polacco precisa che questo è l’unico modo per accedere alle mod di The Witcher 3 su console, mentre chi gioca su PC potrà continuare a scaricarle sia da Nexus Mods che tramite il Workshop di Steam.

Per finire, CD Projekt fa sapere che molte mod saranno disponibili su console, tuttavia non potranno essere scaricate tutte le mod già disponibili su PC dal momento che queste devono sottostare alle linee guida e ai criteri di selezione delle piattaforme specifiche.

the witcher 3 next gen

Articolo precedente

Artificier presenta il tower defense roguelite Minos

Articolo successivo

Silent Hill f ha già venduto oltre un milione di copie

Condividi con gli amici










Inviare

Password dimenticata