Silent Hill f ha già venduto oltre un milione di copie

Konami ha comunicato che le vendite di Silent Hill f hanno già superato quota un milione di copie, un risultato raggiunto immediatamente dopo il lancio avvenuto su PC e console lo scorso 25 settembre.

Il publisher giapponese ha poi precisato che tale traguardo è stato raggiunto più velocemente rispetto alle performance commerciali del recente remake di Silent Hill 2. Ricordiamo che il remake di Silent Hill 2 ha venduto un milione di copie in circa una settimana, mentre Silent Hill f ha piazzato lo stesso numero di copie in appena due giorni.

L’ultimo capitolo della serie horror è pertanto un successo che ne certifica la qualità. Nella nostra recensione, Daniele Cucchiarelli scrive che Silent Hill f “riesce a svecchiare la formula originale arricchendo un gameplay che ha davvero pochi nei e consegnandoci una storia profonda, sfaccettata, dolorosa, senza filtri e degna di essere vissuta più di una volta“.