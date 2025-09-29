Electronic Arts verrà acquisita da PIF, Silver Lake e Affinity Partners

Confermando le indiscrezioni che sono circolate negli ultimi giorni, Electronic Arts ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo con un consorzio che acquisirà il 100% della società di videogiochi. L’operazione è portata avanti dal PIF, ossia il fondo di investimenti gestito dalla corona dell’Arabia Saudita, da Silver Lake e da Affinity Partners, quest’ultima una società di investimenti con base a Miami fondata da Jared Kushner, il genero del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

L’accordo firmato con questo consorzio di imprese porterà a un’acquisizione del valore complessivo di 55 miliardi di dollari. Gli azionisti riceveranno 210 dollari per azione, ottenendo così un bonus del 25% sul valore delle azioni al 25 settembre 2025.

“I nostri team creativi e appassionati di EA hanno offerto esperienze straordinarie a centinaia di milioni di fan, creato alcune delle IP più iconiche al mondo e creato un valore significativo per la nostra azienda. Questo momento è un forte riconoscimento del loro straordinario lavoro“, ha dichiarato Andrew Wilson, Presidente e CEO di Electronic Arts. “Guardando al futuro, continueremo a spingere i confini dell’intrattenimento, dello sport e della tecnologia, aprendo nuove opportunità. Insieme ai nostri partner, creeremo esperienze trasformative per ispirare le generazioni future. Sono più entusiasta che mai per il futuro che stiamo costruendo“.

L’operazione è stata già approvata dal consiglio di amministrazione di Electronic Arts, pertanto dovrebbe concludersi nel primo trimestre dell’anno fiscale 2027, salvo approvazione da parte degli organi di controllo e dell’assemblea degli azionisti di EA. In seguito al completamento dell’acquisizione, le azioni di Electronic Arts verranno delistate dai mercati azionari. Il quartier generale di Electronic Arts rimarrà a Redwood City, in California, mentre Andrew Wilson continuerà a rivestire il ruolo di CEO.