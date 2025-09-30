Terminator 2D: NO FATE rinviato ancora a causa dei dazi di Trump

Il publisher Reef Entertainment ha fatto sapere di aver rinviato nuovamente la data di uscita di Terminator 2D: NO FATE, il videogioco di azione bidimensionale che si ispira a Terminator 2: Il Giorno del Giudizio. Questa volta il motivo del rinvio non riguarda la necessità di fornire più tempo agli sviluppatori di Bitmap Bureau affinché migliorino la qualità del prodotto finale. Invece, la motivazione risiede nelle politiche economiche in materia di dazi attuate dal presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Terminator 2D: NO FATE uscirà infatti il prossimo 26 novembre perché il publisher ha intenzione di pubblicare tutte le versioni del gioco nello stesso giorno, dunque sia le edizioni digitali che fisiche. Tuttavia, queste ultime sono state colpite dai dazi: “Questo cambio è dovuto alle continue modifiche commerciali e tariffarie a livello globale che hanno fatto slittare la spedizione dei componenti per le nostre edizioni Day One e Collector’s Edition. Poiché ci impegniamo a pubblicare tutte le edizioni contemporaneamente, questa nuova data si applica in tutto il mondo sia alle uscite fisiche che a quelle digitali.”

Ricordiamo, infine, che Terminator 2D: NO FATE verrà pubblicato su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.