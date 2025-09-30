Warhammer 40,000: Space Marine 2, a novembre la nuova missione PvE

Saber Interactive ha fatto sapere che la prossima missione PvE di Warhammer 40,000: Space Marine 2 verrà pubblicata verso la fine di novembre.

Per il momento sappiamo che questa nuova operazione sarà ambientata in una location in orbita, dunque nello spazio, e presenterà uno scontro con un boss inedito, con buona probabilità appartenente ai tiranidi. L’aggiornamento gratuito porterà con sé anche la funzione di personalizzazione dei bot, pensata per chi affronta le operazioni in solitaria e vuole avere maggior controllo sui compagni gestiti dall’intelligenza artificiale.

Per finire, Saber ha annunciato la pubblicazione di una demo a tempo limitato di Warhammer 40,000: Space Marine 2. Questa sarà disponibile su console dal 16 al 20 ottobre, mentre chi gioca su PC tramite Steam potrà accedervi dal 16 al 23 ottobre. Il dimostrativo include un assaggio della campagna single player, tre operazioni PvE e il PvP (esclusa la modalità Helbrute Onslaught).