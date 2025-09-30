FORUM

Call of Duty: NEXT 2025, stasera l'evento in diretta streaming

Daniele Dolce

Activision ha fatto sapere che questa sera verrà trasmesso Call of Duty: NEXT, l’evento annuale in cui vengono presentate le novità della celebre saga di sparatutto.

Durante la diretta verrà mostrato nel dettaglio il comparto multiplayer di Call of Duty: Black Ops 7, con nuove mappe, modalità e innovazioni pensate per il prossimo capitolo. In più, ci sarà spazio anche per la modalità Zombi e per la nuova modalità Overload. Infine, nel corso dell’evento verranno condivisi aggiornamenti su Call of Duty: Warzone.

Per seguire la diretta di Call of Duty: NEXT basterà dirigersi su Twitch o su YouTube a partire dalle 18:00 di questa sera. Ricordiamo, infine, che Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile dal 14 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Sarà incluso nel catalogo del servizio Game Pass.

