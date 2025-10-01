Battlefield 6: svelata la roadmap della Stagione 1

Electronic Arts e i Battlefield Studios hanno presentato la roadmap della Stagione 1 di Battlefield 6, la quale prenderà il via poche settimane dopo il lancio ufficiale del gioco.

Si partirà il 28 ottobre con con Operazione Canaglia: questa comprende una nuova mappa denominata Blackwell Fields, una modalità 4v4 chiamata Punto d’Impatto, nuove armi e altro ancora. A seguire partirà una seconda fase della stagione chiamata Resistenza Californiana, che prenderà il via il 18 novembre. Questa presenta una mappa situata nel Sud della California chiamata Eastwood e la modalità Sabotaggio, pensata per scontri 8v8. Infine, il 9 dicembre partirà la fase conclusiva della Stagione 1 con Offensiva Invernale, prevista il 9 dicembre, che include un aggiornamento stagionale della mappa Empire State e un evento a tema.

Gli sviluppatori promettono che gli aggiornamenti stagionali verranno pubblicati con regolarità, aggiungendo mappe, modalità, armi e altro ancora. Inoltre, viene precisato che tutte le funzionalità che hanno un impatto diretto sul gameplay saranno gratuite.

Ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile a partire dal 10 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.