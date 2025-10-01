Avalanche Studios Group chiuderà lo studio di Liverpool

A distanza di poche settimane dallo stop ai lavori su Contraband, non stupisce che Avalanche Studios Group abbia annunciato la chiusura dello studio di Liverpool come parte di un più ampio processo di riassetto societario.

“Alla luce delle attuali sfide che coinvolgono la nostra azienda e il settore, abbiamo valutato attentamente come garantire al meglio il successo a lungo termine di Avalanche Studio Group“, si legge nel breve comunicato diffuso nelle scorse ore. “Questa valutazione ci ha portato alla difficile conclusione che dobbiamo apportare modifiche al nostro personale e alle nostre sedi. Di conseguenza, proponiamo di chiudere il nostro studio di Liverpool e di avviare un processo di consultazione collettiva, come richiesto dalla legislazione vigente nel Regno Unito.”

Purtroppo queste cosiddette modifiche al personale avranno ripercussioni anche negli studi svedesi del gruppo, precisamente in quelli di Malmo e Stoccolma, dove si assisterà a una riduzione della forza lavoro. Tuttavia al momento non si conosce l’esatta entità dei tagli. Ricordiamo che il gruppo appena un anno fa licenziò circa 50 persone in seguito alla chiusura delle divisioni in Nord America (Montreal e New York).