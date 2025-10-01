Thief VR: Legacy of Shadow, una panoramica sul gameplay

Vertigo Games, in collaborazione con Maze Theory ed Eidos Montréal, ha diffuso un nuovo trailer che presenta una panoramica esaustiva sul gameplay di Thief VR: Legacy of Shadow.

Il filmato è presentato dal principal game designer Nick Witsel, il quale accompagna gli spettatori in una missione del gioco. Qui sono presenti scalate furtive, borseggi, abbattimenti tattici e interazioni VR immersive. Questo spin-off per dispositivi di realtà virtuale metterà i giocatori nei panni di Magpie, una ladra che dovrà fronteggiare le forze del tirannico barone Ulysses Northcres, il despota a capo della Città.

Thief VR: Legacy of Shadow sarà disponibile entro fine anno su PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3 e 3S e PC VR.