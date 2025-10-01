Bloober non esclude un sequel di Cronos: The New Dawn

In un recente incontro con gli investitori, il CEO di Bloober Team Piotr Babieno e la vice presidente Karolina Nowak hanno illustrato il futuro della società polacca, dichiarando che non viene escluso un sequel del recentissimo Cronos: The New Dawn (qui la nostra recensione).

Cronos: The New Dawn viene definito dai vertici societari come la migliore proprietà intellettuale originale mai sviluppata dallo studio. Viene inoltre fatto sapere che il gioco ha venduto 200 mila copie nel solo weekend di lancio. Tuttavia, Babieno precisa che il team di sviluppo non sta lavorando attivamente al gioco, pertanto al momento non sono in programma DLC o sequel, sebbene si stia pensando seriamente di continuare a sviluppare l’IP.

Nel frattempo, il resto di Bloober Team è al lavoro su più progetti. Il più importante e che coinvolge gran parte dei dipendenti è il remake del primo Silent Hill, già annunciato la scorsa estate. Il resto degli impiegati, invece, sta lavorando a diversi progetti più piccoli, ben cinque, tra cui uno realizzato in collaborazione con Netflix dal nome in codice Project N.

“Il nostro obiettivo è diventare leader nel genere horror“, hanno detto Babieno e Nowak nel corso dell’incontro con gli investitori. “Il che si traduce in una strategia di pubblicazione di giochi a intervalli sempre più brevi tra una release e l’altra. Questo è supportato, tra le altre cose, dal nostro reparto dedicato ai titoli di terze parti. Lavoriamo anche su videogiochi importanti all’interno di questo reparto, pertanto non aspettatevi lunghe attese tra un’uscita e l’altra“.