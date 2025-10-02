Microsoft rimodula Xbox Game Pass e aumenta i prezzi

Microsoft ha annunciato cambiamenti immediati al servizio Xbox Game Pass con una rimodulazione degli abbonamenti e conseguente aumento dei prezzi. D’ora in avanti saranno disponibili quattro tagli di abbonamento, che andiamo a elencare di seguito.
Game Pass Essential (€ 8,99 al mese)
- Più di 50 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati
- Riproduzione in streaming dei giochi, compresi alcuni titoli selezionati già in libreria
- Multiplayer online su console
- Possibilità di guadagnare fino a 25.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards
- Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone
Game Pass Premium (€ 12,99 al mese)
- Più di 200 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati
- I nuovi giochi pubblicati da Xbox entrano nel catalogo entro 12 mesi dal lancio
- Riproduzione in streaming dei giochi con tempi di attesa più brevi, compresi alcuni titoli selezionati già in libreria
- Multiplayer online su console
- Possibilità di guadagnare fino a 50.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards
- Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone
Game Pass Ultimate (€ 26,99 al mese)
- Più di 400 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati
- Nuovi giochi il giorno del lancio, compresi nuovi titoli pubblicati da Xbox e giochi di terze parti
- EA Play e Classici Ubisoft+ inclusi
- Riproduzione in streaming dei giochi alla massima qualità e con i tempi di attesa più brevi in assoluto, compresi alcuni titoli selezionati già in libreria
- Multiplayer online su console
- Possibilità di guadagnare fino a 100.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards
- Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone
- Fortnite Crew (dal 18 novembre)
Game Pass PC (€ 14,99 al mese)
- Centinaia di giochi per PC
- Nuovi giochi il giorno del lancio, compresi nuovi titoli pubblicati da Xbox e giochi di terze parti
- EA Play
- Possibilità di guadagnare fino a 50.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards
- Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone
I nuovi piani sono già attivi, come riportato sulla pagina degli abbonamenti.