Microsoft rimodula Xbox Game Pass e aumenta i prezzi

Microsoft ha annunciato cambiamenti immediati al servizio Xbox Game Pass con una rimodulazione degli abbonamenti e conseguente aumento dei prezzi. D’ora in avanti saranno disponibili quattro tagli di abbonamento, che andiamo a elencare di seguito.

Game Pass Essential (€ 8,99 al mese)

Più di 50 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati

Riproduzione in streaming dei giochi, compresi alcuni titoli selezionati già in libreria

Multiplayer online su console

Possibilità di guadagnare fino a 25.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards

Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone

Game Pass Premium (€ 12,99 al mese)

Più di 200 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati

I nuovi giochi pubblicati da Xbox entrano nel catalogo entro 12 mesi dal lancio

Riproduzione in streaming dei giochi con tempi di attesa più brevi, compresi alcuni titoli selezionati già in libreria

Multiplayer online su console

Possibilità di guadagnare fino a 50.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards

Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone

Game Pass Ultimate (€ 26,99 al mese)

Più di 400 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati

Nuovi giochi il giorno del lancio, compresi nuovi titoli pubblicati da Xbox e giochi di terze parti

EA Play e Classici Ubisoft+ inclusi

Riproduzione in streaming dei giochi alla massima qualità e con i tempi di attesa più brevi in assoluto, compresi alcuni titoli selezionati già in libreria

Multiplayer online su console

Possibilità di guadagnare fino a 100.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards

Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone

Fortnite Crew (dal 18 novembre)

Game Pass PC (€ 14,99 al mese)

Centinaia di giochi per PC

Nuovi giochi il giorno del lancio, compresi nuovi titoli pubblicati da Xbox e giochi di terze parti

EA Play

Possibilità di guadagnare fino a 50.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards

Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone

I nuovi piani sono già attivi, come riportato sulla pagina degli abbonamenti.