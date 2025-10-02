FORUM
Microsoft rimodula Xbox Game Pass e aumenta i prezzi

Daniele Dolce

Microsoft ha annunciato cambiamenti immediati al servizio Xbox Game Pass con una rimodulazione degli abbonamenti e conseguente aumento dei prezzi. D’ora in avanti saranno disponibili quattro tagli di abbonamento, che andiamo a elencare di seguito.

Game Pass Essential (€ 8,99 al mese)

  • Più di 50 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati
  • Riproduzione in streaming dei giochi, compresi alcuni titoli selezionati già in libreria
  • Multiplayer online su console
  • Possibilità di guadagnare fino a 25.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards
  • Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone

Game Pass Premium (€ 12,99 al mese)

  • Più di 200 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati
  • I nuovi giochi pubblicati da Xbox entrano nel catalogo entro 12 mesi dal lancio
  • Riproduzione in streaming dei giochi con tempi di attesa più brevi, compresi alcuni titoli selezionati già in libreria
  • Multiplayer online su console
  • Possibilità di guadagnare fino a 50.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards
  • Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone

Game Pass Ultimate (€ 26,99 al mese)

  • Più di 400 giochi su console Xbox, PC e dispositivi supportati
  • Nuovi giochi il giorno del lancio, compresi nuovi titoli pubblicati da Xbox e giochi di terze parti
  • EA Play e Classici Ubisoft+ inclusi
  • Riproduzione in streaming dei giochi alla massima qualità e con i tempi di attesa più brevi in assoluto, compresi alcuni titoli selezionati già in libreria
  • Multiplayer online su console
  • Possibilità di guadagnare fino a 100.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards
  • Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone
  • Fortnite Crew (dal 18 novembre)

Game Pass PC (€ 14,99 al mese)

  • Centinaia di giochi per PC
  • Nuovi giochi il giorno del lancio, compresi nuovi titoli pubblicati da Xbox e giochi di terze parti
  • EA Play
  • Possibilità di guadagnare fino a 50.000 punti Rewards all’anno nello Store con Rewards
  • Vantaggi per giochi come League of Legends e Call of Duty: Warzone

I nuovi piani sono già attivi, come riportato sulla pagina degli abbonamenti.

