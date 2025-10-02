Licenziamenti in Funcom nonostante il successo di Dune: Awakening

Nonostante Dune: Awakening sia stato definito dalla stessa Funcom come il più grande successo della storia trentennale dello studio, la società norvegese ha ora annunciato un piano di riduzione del personale.

“Il videogioco ha già mostrato un potenziale incredibile e la strada giusta da percorrere è concentrare le nostre risorse interne sulla pubblicazione di nuovi contenuti, funzionalità e miglioramenti,” si legge in una nota stampa diffusa via GamesIndustry. “La transizione dallo sviluppo alla fase operativa a lungo termine, insieme alla preparazione per un’importante uscita su console il prossimo anno, ci richiederà di riorganizzare i nostri team e concentrare le nostre risorse su progetti e studi diversi. Purtroppo, questo significa anche dover dire addio a dei cari colleghi.”

Funcom spiega che al momento non è possibile prevedere l’esatto impatto di questo piano, pertanto il numero di dipendenti che verranno mandati a casa è sconosciuto.

Pubblicato lo scorso giugno su PC, Dune: Awakening è diventato il videogioco di maggior successo per Funcom, piazzando un milione di copie in appena due settimane dal lancio. Il gioco dovrebbe approdare su PS5 e Xbox Series X|S nel corso del prossimo anno.