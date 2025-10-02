Vantage Studios è il nome della società creata da Ubisoft e Tencent

La società creata lo scorso mese di marzo attraverso un accordo tra Ubisoft e Tencent ha ora un nome ufficiale: si chiama Vantage Studios, come riportato da GamesIndustry.

La joint venture comprende vari studi in precedenza di proprietà esclusiva di Ubisoft, tra cui le sedi di Montréal, Quebec, Sherbrooke, Saguenay, Barcelona e Sofia, per un totale di circa 2.300 dipendenti. Vantage Studios si occuperà di gestire alcuni dei brand più importanti e di maggior successo della società francese, come Assassin’s Creed, Far Cry e Tom Clancy’s Rainbow Six.

Ricordiamo che Vantage Studios è posseduta al 25% da Tencent. Il colosso cinese è vincolato a mantenere quella quota azionaria per almeno cinque anni, o finché Ubisoft avrà la maggioranza delle azioni della sussidiaria.