Rock Band 4 verrà rimosso dal commercio tra pochi giorni

Harmonix ha annunciato l’imminente rimozione dal commercio di Rock Band 4, il videogioco musicale pubblicato dieci anni fa su PS4 e Xbox One.

Lo studio di sviluppo spiega che le licenze delle canzoni stanno per scadere e non verranno rinnovate, pertanto il gioco verrà delistato dal PlayStation Store e dal Microsoft Store il prossimo 5 ottobre. Viene inoltre precisato che chi possiede Rock Band 4 potrà continuare a giocarci anche dopo questa data, tuttavia non sarà più possibile acquistare i DLC che aggiungono ulteriori canzoni.

“Siamo davvero grati per la passione dimostrata da questa community,” si legge in un breve messaggio pubblicato da Harmonix su Discord. “Da parte del team, è stata un’esperienza speciale potervi offrire le sfide Rivals, una libreria DLC davvero completa e un simulatore di band di prim’ordine. Se volevate recuperare gli ultimi brani, ora è il momento.”