Starbreeze cancella il videogioco su Dungeons & Dragons

Daniele Dolce

Annunciato circa due anni fa, il videogioco di Starbreeze a tema Dungeons & Dragons è stato cancellato.

In una nota diffusa tramite la redazione di Game Developer, Starbreeze ha fatto sapere di aver interrotto definitivamente i lavori su Project Baxter, questo il nome in codice dell’action multiplayer cooperativo su licenza di D&D. Di conseguenza, la società svedese ha proceduto con il licenziamento di circa una quarantina di persone, tra assunti a tempo pieno e freelancer. Starbreeze ha inoltre dichiarato che d’ora in avanti concentrerà le sue risorse sul franchise di Payday.

È stata una decisione sofferta ma necessaria“, ha affermato Adolf Kristjansson, CEO di Starbreeze. “La nostra strategia è chiara: Payday è una delle IP più iconiche del gaming, con una portata e un potenziale senza pari. Concentrando i nostri investimenti e il nostro talento su questo titolo, possiamo accelerarne la distribuzione, coinvolgere i giocatori con più contenuti e rafforzare la posizione di Starbreeze come leader indiscusso nel genere dei videogiochi di rapine. Si tratta di concentrarci sulla creazione del massimo valore a lungo termine per i nostri giocatori, i nostri dipendenti e i nostri azionisti“.

