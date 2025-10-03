Starbreeze cancella il videogioco su Dungeons & Dragons

Annunciato circa due anni fa, il videogioco di Starbreeze a tema Dungeons & Dragons è stato cancellato.

In una nota diffusa tramite la redazione di Game Developer, Starbreeze ha fatto sapere di aver interrotto definitivamente i lavori su Project Baxter, questo il nome in codice dell’action multiplayer cooperativo su licenza di D&D. Di conseguenza, la società svedese ha proceduto con il licenziamento di circa una quarantina di persone, tra assunti a tempo pieno e freelancer. Starbreeze ha inoltre dichiarato che d’ora in avanti concentrerà le sue risorse sul franchise di Payday.

“È stata una decisione sofferta ma necessaria“, ha affermato Adolf Kristjansson, CEO di Starbreeze. “La nostra strategia è chiara: Payday è una delle IP più iconiche del gaming, con una portata e un potenziale senza pari. Concentrando i nostri investimenti e il nostro talento su questo titolo, possiamo accelerarne la distribuzione, coinvolgere i giocatori con più contenuti e rafforzare la posizione di Starbreeze come leader indiscusso nel genere dei videogiochi di rapine. Si tratta di concentrarci sulla creazione del massimo valore a lungo termine per i nostri giocatori, i nostri dipendenti e i nostri azionisti“.