Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, un trailer sui doppiatori

Paradox Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 per presentare il cast di doppiatori e i relativi personaggi a cui prestano le voci.

Tra i vari attori e doppiatori troviamo Tommy Sim’aan e Hara Yannas, che interpretano i protagonisti maschile e femminile, ma anche Jane Perry nei panni di Lou Graham, Safia Ulusoy interpretata da Amrita Acharia, mentre David Menkin presta la sua voce a Tolly.

Sviluppato da The Chinese Room, Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 verrà pubblicato il prossimo 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.