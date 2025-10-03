Plaion Replai pubblicherà quattro classici arcade sulle console Atari

Plaion Replai ha annunciato la prossima pubblicazione di quattro classici arcade con licenza ufficiale di ritorno sulle console Atari. Si tratta di GALAGA, PAC-MAN Double Feature, Dig Dug e Xevious.

“Questa line-up celebra un momento cruciale nella storia dei videogiochi,” si legge nel comunicato. “Con Plaion che invita i giocatori a ‘sbloccare il 1982’, l’anno che ha definito l’età d’oro delle sale giochi. Il 1982 è stato l’anno in cui PAC-MAN ha conquistato l’Atari 2600, GALAGA ha illuminato le sale giochi americane e sia Dig Dug che Xevious hanno fatto il loro ingresso sulla scena giapponese. Queste nuove uscite riportano in vita quell’eredità in forma di cartuccia autentica, consentendo ai fan di rivivere l’era in cui le sale giochi dominavano il mondo.”

Le cartucce verranno pubblicate il prossimo 21 novembre 2025 e saranno compatibili sia con le console Atari 2600+ e 7800+, sia con il sistema originale Atari 7800.