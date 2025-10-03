Halo Studios presenterà i prossimi progetti a fine mese

Gli Halo Studios hanno annunciato che presenteranno i loro prossimi progetti a fine mese, nel corso del prossimo Halo World Championship che si terrà a Seattle dal 24 al 26 ottobre.

In particolare, esponenti di Halo Studios saliranno sul palco principale della manifestazione nella giornata di venerdì 24 ottobre. In quell’occasione verranno svelati alcuni dettagli sul processo di trasformazione partito l’anno scorso, quando 343 Industries è stata ribattezzata in Halo Studios. Gli sviluppatori parlaranno dei progetti in lavorazione, e dunque del futuro di quello che di fatto è ancora il franchise videoludico di punta di Microsoft.

Appuntamento a fine mese, dunque, per sapere di più su che fine ha fatto Master Chief.