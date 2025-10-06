Payday 3: la modalità offline non è più in sviluppo

Starbreeze ha confermato che i lavori sulla modalità offline di Payday 3 sono stati sospesi.

Stando a quanto dichiarato dal general manager Jonas Skantz e dalla community manager Elisabeth Elvestad in una recente diretta streaming, la modalità offline non è più realizzabile a causa della direzione che sta prendendo il gioco. Viene spiegato che il team di sviluppo ha risorse limitate e deve concentrarsi su aspetti fondamentali come la progressione e le meccaniche principali. Inoltre, il sistema attuale di aggiornamenti richiede settimane per correggere anche piccoli errori, rendendo difficile intervenire rapidamente. Per migliorare la velocità e dare più valore al feedback dei giocatori, si punta a un modello basato su aggiornamenti dal backend, che consente modifiche più rapide e dinamiche. Questo approccio rende impraticabile supportare una modalità offline.

Tuttavia va detto che Payday 3 non è mai riuscito a fare breccia tra i giocatori. Basti pensare che il picco giornaliero di giocatori attivi, perlomeno su Steam, si aggira intorno alle 2.100 unità, laddove quello di Payday 2 sfiora quota 30.000. In ogni caso, Starbreeze ha dichiarato di voler concentrarsi principalmente sul franchise di Payday dopo aver cancellato un progetto legato a Dungeons & Dragons e licenziato una quarantina di dipendenti.