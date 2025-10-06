Ninja Gaiden 4: annunciato il DLC The Two Masters

Team Ninja e PlatinumGameshanno annunciato The Two Masters, un primo DLC per Ninja Gaiden 4 che verrà pubblicato all’inizio del 2026.

La notizia è stata data dal director Masakazu Hirayama durante una puntata speciale del podcast ufficiale Xbox dedicata interamente all’action giapponese. Viene fatto sapere questo DLC introdurrà nuove armi per i personaggi Yakumo e Ryu, ciascuna con caratteristiche uniche che riflettono il loro stile di combattimento, mentre presenterà una nuova trama ambientata dopo gli eventi del gioco base, raccontata dal punto di vista di entrambi i protagonisti.

Ricordiamo che Ninja Gaiden 4 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal prossimo 21 ottobre. Sarà inoltre incluso nel servizio Game Pass.