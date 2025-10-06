Millennia non verrà più supportato, Paradox tira i remi in barca

FORUM
Daniele Dolce

Dopo la pubblicazione dell’ultima patch avvenuta lo scorso weekend, Paradox Interactive ha comunicato la fine del supporto attivo per Millennia, il videogioco strategico di stampo 4X sviluppato da C Prompt.

Con questa patch, ci avviciniamo tristemente alla fine di un’era,” si legge nella nota ufficiale. “Questa sarà l’ultima patch per Millennia, grazie a C Prompt per il lavoro e il supporto a questo gioco. Noi di Paradox non saremo più attivi sulle piattaforme della community per Millennia, ma potete continuare a contare su di noi per le vostre esigenze di supporto e il gioco rimarrà disponibile per giocare a tempo indeterminato.

Purtroppo la notizia non è stata accolta positivamente dalla community, che invece lamenta ancora la presenza di molti bug irrisolti, alcuni dei quali gravi e in grado di compromettere le partite. In ogni caso, l’esperimento di Paradox e C Prompt nel campo dei cloni di Civilization si chiude qui.

