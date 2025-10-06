Kingmakers è stato rinviato a data da destinarsi

Gli sviluppatori di Redemption Road hanno annunciato il rinvio a data da destinarsi di Kingmakers, l’ambizioso videogioco di stampo sandbox incentrato sui viaggi nel tempo e sulle battaglie su vasta scala.

“Dopo aver riflettuto a lungo, ci rendiamo conto che il lancio previsto di Kingmakers per l’8 ottobre non sarà più possibile,” si legge nel breve comunicato diffuso nel weekend. “Vogliamo scusarci con tutti i fan che aspettavano con ansia questo gioco. Ci dispiace di avervi deluso.”

Il team spiega che non ha intenzione di accettare compromessi sullo stato del gioco, né sui contenuti da offrire ai giocatori, per questo motivo si è deciso di far slittare il lancio così da riuscire a dar vita alla visione di creare qualcosa “che non assomigli a nessun altro titolo sul mercato, in termini di gameplay, scala, portata e interattività“.

In attesa di conoscere la nuova data di uscita di Kingmakers, gli sviluppatori hanno promesso la pubblicazione di una lunga panoramica sul gameplay. Il video durerà circa mezz’ora e verrà diffuso prossimamente.